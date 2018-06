Berlin (AFP) Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn nach Angaben des Konzerns am Mittwoch überraschend platzen lassen. Die Verhandlungen seien gescheitert, obwohl die Bahn zuvor Forderungen der GDL zu einem Flächentarifvertrag "umfassend erfüllt" habe, teilte die Bahn am Abend mit. So habe sie ihre Bereitschaft erklärt, den bisherigen GDL-Flächentarifvertrag für Lokführer um die Berufsgruppen Zugbegleiter und Disponenten zu erweitern. Der Vorschlag hätte "endlich den Weg frei gemacht für Verhandlungen über die materiellen Forderungen der GDL", erklärte das Unternehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.