Minsk (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande haben am Mittwoch noch einer kurzen Lagebesprechung beschlossen, zu dem geplanten Ukraine-Gipfel in die weißrussischen Hauptstadt Minsk zu reisen. Beide hätten sich am Morgen telefonisch darauf verständigt, hieß es im Umfeld Hollandes. Die Kanzlerin und der Präsident wollen demnach "alles bis zum Ende versuchen", um eine politische Lösung für den Konflikt in der Ukraine zu finden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.