Minsk (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident François Hollande sind am Mittwoch zum Ukraine-Krisengipfel in Minsk eingetroffen. Sie landeten vor Ankunft des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und des russischen Staatschefs Wladimir Putin auf dem Flughafen der weißrussischen Hauptstadt, wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. In Minsk wollen die vier Politiker zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen, das als bisher wichtigste Initiative gilt, ein Ende des zehnmonatigen Konflikts in der Ostukraine zu erreichen.

