Berlin (AFP) Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), hat dazu aufgerufen, die Fähigkeiten von Asylbewerbern stärker auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu nutzen. "Die vielen Asylbewerber und Geduldeten dürfen wir nicht monatelang tatenlos in ihren Unterkünften herumsitzen lassen", erklärte Özoguz am Mittwoch in Berlin anlässlich des Fortschrittsbericht 2014 zum Fachkräftekonzept der Regierung.

