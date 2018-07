Karlsruhe (AFP) Drogendealer müssen auch dann mit einer Strafe rechnen, wenn sie von verdeckten Ermittlern zu Drogengeschäften provoziert wurden. Eine "rechtsstaatswidrige Tatprovokation" schließt die Bestrafung nicht aus, wie das Bundesverfassungsgericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss entschied. Allerdings bestehe in solchen Fällen ein Anspruch auf einen deutlichen Ausgleich bei der Strafzumessung. (Az: 2 BvR 209/14 und weitere)

