Berlin (AFP) Die Bundesregierung will den Opferschutz in Strafverfahren weiter stärken. Das Kabinett beschloss am Mittwoch in Berlin einen Gesetzentwurf, der auch die psychosoziale Prozessbegleitung vor allem von Opfern schwerer Gewalt- und Sexualstraftaten verbessern soll. Die Betroffenen sollen neben zusätzlichen Informationsrechten und Betreuungsansprüchen nach Angaben des Bundesjustizministeriums dadurch auch mehr emotionale und psychologische Unterstützung erhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.