Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben den Vertrag mit Jung-Nationalspieler Marius Möchel vorzeitig um zwei Jahre bis 2018 verlängert. Der gebürtige Nürnberger stand ohnehin noch bis 2016 in Diensten der Mittelfranken. In der laufenden Saison hat Möchel in bislang 44 Spielen sechs Tore erzielt.

"Marius bringt unserer Mannschaft mehr Energie und Kampfgeist", sagte Nürnbergs Cheftrainer und Sportdirektor Martin Jiranek: "Dass er beim Slovakia Cup zum ersten Mal für die Nationalmannschaft spielen durfte, spricht natürlich auch für seine Qualitäten."