Brüssel (AFP) Firmen und andere Investoren aus der EU investieren rund 1,1 Billionen Euro mehr in der übrigen Welt als umgekehrt. Die Bestände an sogenannten Direktinvestitionen aus Europa beliefen sich im jüngsten Berichtsjahr 2013 auf 4,9 Billionen Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Umgekehrt betrugen die Direktinvestitionen aus Drittländern in der EU demnach nur 3,78 Billionen Euro.

