Paris (AFP) Ein experimenteller Weltraumflieger der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) ist zu einem ersten Testflug ins All gestartet. Das unbemannte Raumfahrzeug IXV - die Abkürzung steht für Intermediate eXperimental Vehicle - wurde am Mittwochnachmittag mitteleuropäischer Zeit vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana aus mit einer Trägerrakete in den Weltraum geschossen, wie von der ESA übertragene Bilder zeigten. "Die Flugbahn ist normal", teilte die ESA nach Beginn der nur hundertminütigen Mission über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

