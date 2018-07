Brüssel (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko nimmt nach dem geplanten Spitzentreffen in Minsk am Donnerstag auch am EU-Gipfel in Brüssel teil. "Präsident Poroschenko wird uns über die Entwicklungen in der Ukraine informieren", teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Mittwoch in Brüssel im Einladungsschreiben für die Zusammenkunft der EU-Staats- und Regierungschefs mit. Im Anschluss würden die EU-Vertreter untereinander "die Lage in der Ukraine und die Beziehungen zu Russland diskutieren". Dabei würden "angemessene Handlungen in Betracht gezogen".

