Genf (AFP) Die Schweizer Regierung hat einen Gesetzesentwurf zur Begrenzung der Einwanderung vorgelegt, die in einer Volksabstimmung im Februar 2014 gefordert worden war. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga sagte am Mittwoch, der Entwurf sehe die Einführung von Quoten bis 2017 vor. Diese sollten auch im Grenzgebiet gelten. Wer mehr als vier Monate in der Schweiz arbeiten wolle, werde künftig eine Arbeitserlaubnis benötigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.