Paris (AFP) Der französische Rechnungshof hat Zweifel an der Defizitprognose der Regierung für dieses Jahr geäußert. Die Neuverschuldung von 4,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vergangenen Jahr auf 4,1 Prozent 2015 zu senken sei ein Ziel, "dessen Verwirklichung unsicher ist", erklärte der Rechnungshof in seinem am Mittwoch in Paris veröffentlichten Jahresbericht. Nicht nur stünden die Regierungsprognosen zu einem Anstieg der Staatseinnahmen auf wackeligen Füßen, auch die vorgesehenen Ausgabensenkungen könnten sich als "schwer zu erreichen erweisen".

