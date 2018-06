Paris (AFP) Der auch in Deutschland als "Kommissar Navarro" bekannt gewordene französische Serien- und Filmstar Roger Hanin ist tot. Der Schauspieler starb am Mittwoch im Alter von 89 Jahren in einem Pariser Krankenhaus an Atemproblemen, wie der befreundete Regisseur Alexandre Arcady sagte. Demnach lag Hanin, ein Freund des verstorbenen französischen Präsidenten François Mitterrand und mit ihm verschwägert, seit mehreren Tagen in der Klinik.

