Mainz (SID) - U21-Nationalspieler Jonas Hofmann könnte im Punktspiel bei Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/Sky) in die Anfangsformation des kriselnden Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zurückkehren. "Er ist ein Qualitätsspieler und sehr wichtig für uns", sagte Trainer Kasper Hjulmand am Mittwoch.

Hofmann ist von Vizemeister Dortmund ausgeliehen, stand den Rheinhessen wegen eines Außenbandrisses im Knie aber seit Mitte Oktober nicht mehr zur Verfügung. In dieser Woche stieg er wieder ins Mannschaftstraining ein, nachdem ihn eine Reizung der Narbe außer Gefecht gesetzt hatte.

Der technisch versierte Hofmann dürfte dem Mainzer Team in der Offensive wieder mehr Durchschlagskraft verleihen. Aus den vergangenen zwölf Partien - alle ohne den 22-Jährigen - hat der FSV lediglich einen Sieg eingefahren und ist bis auf den 13. Rang abgerutscht.

"Wir verfallen nicht in Panik", sagte Manager Christian Heidel, "aber wir wollen möglichst schnell möglichst weit weg von den Abstiegsrängen sein."