Paderborn (SID) - Christian Strohdiek (27) vom Fußball-Bundesligisten SC Paderborn ist bei einem Autounfall am Mittwochabend leicht verletzt worden. Das berichtet die Neue Westfälische. Vier weitere Autofahrer wurden bei dem Unfall auf der Autobahn 33 bei Borchen (Kreis Paderborn) ebenfalls verletzt, darunter auch die Mutter des Innenverteidigers. Ob Strohdiek am Sonntag bei Hannover 96 (17.30 Uhr/Sky) spielen kann, war zunächst unklar.

"Danke für alle Nachrichten! Mir und meiner Mutter geht es den Umständen entsprechend gut! #Dankeschutzengel", twitterte Strohdiek am Donnerstagmorgen und stellte ein Foto dazu, das ihn mit erhobenem Daumen im Krankenbett zeigt.

"Christian hat richtig Glück gehabt. Ihm wurde die Vorfahrt genommen. Er ist gegen einen LKW geprallt, in die Leitplanke geschleudert worden und hat sich mehrfach gedreht. Er ist zu Untersuchungen im Krankenhaus, um ein Schleudertrauma auszuschließen", sagte Paderborns Manager Michael Born der Bild-Zeitung.

Wie die Neue Westfälische auf ihrer Internetseite schrieb, seien Strohdiek und seine Mutter gegen 18.20 Uhr in einem Jaguar in Richtung Paderborn unterwegs gewesen. Ein Wagen habe sie geschnitten, Strohdiek wich aus und schleuderte in die Leitplanke, sechs weitere Fahrzeuge kollidierten auf einer Länge von 500 Metern. Der Verursacher flüchtete, die Autobahn in Richtung Osnabrück wurde komplett gesperrt.