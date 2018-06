Athen (AFP) Die griechische Regierung und die Industrieländerorganisation OECD haben sich darauf verständigt, einen Reformplan auszuarbeiten, um die Wirtschaft des hoch verschuldeten Landes anzukurbeln. "Diese Zusammenarbeit wird nicht auf Basis dessen erfolgen, was früher vereinbart worden war", sagte der griechische Regierungschef Alexis Tsipras am Mittwoch nach einem Treffen mit OECD-Generalsekretär Ángel Gurría in Athen. Grundlage sei "das Mandat des Volkes" und was seine Regierung angekündigt habe. Tsipras will die bisherige Spar- und Reformpolitik beenden und mit den internationalen Gläubigern eine neue Vereinbarung aushandeln.

