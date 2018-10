Hamburg (SID) - Handball-Bundesligist HSV Hamburg ist mit einem Sieg in die Gruppenphase der letzten 16 Teams im EHF-Cup gestartet. Der Champions-League-Gewinner des Jahres 2013 setzte sich gegen Gorenje Velenje aus Slowenien 33:28 (15:14) durch. Am 18. Februar (20.00 Uhr) trifft der HSV in der Schweiz auf Pfadi Winterthur.