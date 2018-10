Flensburg (SID) - Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Champions-League Platz drei in der Gruppe B gefestigt. Der Bundesligadritte setzte sich gegen Besiktas Mogaz aus der Türkei 31:27 (15:14) durch und schloss zum Zweiten KIF Kolding Kopenhagen auf. Am letzten Gruppenspieltag vor dem Achtelfinale trifft Flensburg am 22. Februar in Polen auf Orlen Wisla Plock, die SG war bereits vor dem Spiel gegen Besiktas sicher für die nächste Runde qualifiziert.

"Das war kein überragendes Spiel von uns, ich bin aber zufrieden, dass wir gewonnen haben", sagte Flensburgs Trainer Ljubomir Vranjes bei Sky: "Nach der WM in Katar hat noch nicht alles optimal geklappt. Wir haben viele Fehlentscheidungen in der Abwehr getroffen, es gab viele Baustellen in der Mannschaft."