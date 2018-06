Grosseto (AFP) Unmittelbar vor dem Urteilsspruch im "Costa Concordia"-Prozess hat Kapitän Francesco Schettino unter Tränen an das Gericht appelliert, ihn nicht zum einzigen Verantwortlichen für die Tragödie mit 32 Toten zu machen. Er sei in den vergangenen drei Jahren von den Medien "durch den Fleischwolf" gedreht worden, sagte der Angeklagte am Mittwoch in Grosseto. Er könne nicht in Worte fassen, wie sein Leben dadurch geworden sei. Schettino drohen wegen der Schiffskatastrophe 26 Jahre Haft. Die Richter wollten sich noch im Laufe des Mittwochs zur Urteilsfindung zurückziehen.

