Moskau (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin reist zum geplanten Ukraine-Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Minsk. Das teilte das Präsidialamt in Moskau am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge mit.

An den Verhandlungen sollen auch der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko und Frankreichs Präsident François Hollande teilnehmen. Auch Poroschenko hatte seine Reise angekündigt. "Ich fahre nach Minsk, damit (in der Ostukraine) das Feuer unverzüglich und bedingungslos eingestellt und ein politischer Dialog eingeleitet wird", hatte er in Kiew gesagt.