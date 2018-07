Los Angeles (dpa) - US-Popstar Miley Cyrus (22) posiert selbst schonmal nackt auf einer Abrissbirne, bei ihrer jüngeren Schwester Noah gibt sie dagegen die Sittenwächterin.

"Ich muss echt aufpassen, was sie auf Instagram so treibt. Ich versuche, sie davon fern zu halten", sagte die Sängerin dem Magazin "Grazia". "Als ich in ihrem Alter war, diskutierte ich mit meiner Mutter, ob ich einen kurzen Rock anziehen darf, sie diskutiert heute, was sie auf Instagram von sich posten darf."

Viele Kommentare im Netz seien verletzend. "Ob man das an sich ranlässt oder nicht: Irgendwo bleibt es hängen, setzt sich im Unterbewusstsein fest und sorgt dafür, dass blöde Gefühle hochkommen", sagte Cyrus. Sie löst mit ihren extravaganten Auftritten immer wieder Begeisterung und Entsetzen aus: Im Video zu ihrem Hit "Wrecking Ball" saß sie nackt auf einer Abrissbirne.

