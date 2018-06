Tripolis (AFP) Von den Vereinten Nationen vermittelte Friedensverhandlungen zwischen den beiden rivalisierenden Parlamenten in Libyen machen nach UN-Angaben Fortschritte. Die Gespräche verliefen "positiv und konstruktiv", teilte die UN-Unterstützungsmission in Libyen (Unsmil) am Mittwoch mit. Unsmil-Chef Bernardino León versuchte demnach den Tag über, in der südlichen Stadt Ghadames Unterhändler beider Seiten an einen Tisch zu bekommen. Die Parteien seien aber in verschiedenen Räumen geblieben. In einigen Tagen solle weiter verhandelt werden, hieß es.

