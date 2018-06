Niamey (AFP) Angesichts wiederholter Angriffe von Kämpfern der radikalislamischen Gruppierung Boko Haram aus Nigeria in seinem Land hat der nigrische Präsident Mahamadou Issoufou die Bevölkerung zum Kampf gegen die Extremisten aufgerufen. Boko Haram wolle das Land "in Dunkelheit versenken", warnte Issoufou am Mittwoch in einer Radioansprache. Er rief dazu auf, die Arbeit der Sicherheitskräfte zu unterstützen.

