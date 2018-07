Karlsruhe (dpa) - Der Bundesgerichtshof will noch heute ein Urteil zur Berechnung der Zinsen von Lebensversicherungen verkünden. Das teilte das Gericht in Karlsruhe mit. In dem Verfahren geht es um die Frage, wie die Versicherer die Beteiligung ihrer Kunden an Überschüssen und den sogenannten Bewertungsreserven im Detail regeln. Die Richter werden die Klage eines Rentners gegen den Allianz-Konzern wahrscheinlich abweisen. Der Mann ist der Ansicht, das Unternehmen habe ihm aus einer ausgelaufenen kapitalbildenden Lebensversicherung 650 Euro zu wenig an Zinsen ausbezahlt.

