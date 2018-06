Mesaieed (SID) - Der deutsche Top-Sprinter Marcel Kittel hat auch die nächste Chance auf einen Etappensieg bei der Katar-Rundfahrt nicht nutzen können. Der 26 Jahre alte Radprofi von Team Giant-Alpecin erreichte das Ziel auf dem vierten Teilstück nach 165 km von Al Thakhira nach Mesaieed mit 1:50 Minuten Rückstand auf Katjuscha-Profi Alexander Kristoff. Beim zweiten Tageserfolg des Norwegers sprang immerhin Mannschaftskollege Nikias Arndt (Buchholz) als Dritter in die Bresche.

Kittel hatte schon auf den ersten beiden Etappen deutlich zurückgelegen. Am Mittwoch unterstützte der noch nicht in Topform fahrende Thüringer Arndt in der Sprintvorbereitung und kam selbst als 105. an. In der Gesamtwertung behauptete der Niederländer Niki Terpstra (Etixx-Quick Step) seine Führung. Als bester Deutscher liegt BMC-Profi Marcus Burghardt (Zschopau) weiterhin auf Rang elf.

Am Donnerstag sollten die Sprinter nach 153 km zwischen Al Zubarah Fort und Madinat Al Shamal erneut zum Zug kommen. Auch Kittel hat dann eine neue Gelegenheit.