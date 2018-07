Köln (SID) - Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt trifft in der Champions League auf den türkischen Vertreter Besiktas Mogaz. Die Norddeutschen, die bereits für das Achtelfinale qualifiziert sind, wollen Rang drei in der Gruppe festigen. Anwurf ist um 19.30 Uhr.

Das Fernduell zwischen Meister THW Kiel und Vizemeister Rhein-Neckar Löwen um die Tabellenführung in der Bundesliga geht nach der WM-Pause in die nächste Runde. Die Löwen treffen ab 19.00 Uhr auf den Bergischen HC, Kiel tritt ab 20.15 Uhr bei MT Melsungen an. Beide Teams haben lediglich sechs Minuspunkte, Kiel allerdings einen Sieg mehr auf dem Konto.

In einem echten Prestige-Duell treffen Bayern München und die Brose Baskets Bamberg im Eurocup aufeinander. Beide Teams sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert, die Bayern stehen zudem als Gruppensieger fest. Die Partie beginnt um 20.15 Uhr.