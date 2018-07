Taipeh (AFP) Nach dem Absturz eines Flugzeuges in einen Fluss bei Taipeh hat die Fluggesellschaft den Angehörigen der 42 Todesopfer umgerechnet jeweils rund 400.000 Euro Entschädigung angeboten. Ein Sprecher der taiwanischen Airline sagte am Mittwoch, das Unternehmen hoffe auf eine Einigung mit den Familien. Das Flugzeug vom Typ ATR 72-600 war am 4. Februar kurz nach dem Start in Taipeh mit 53 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern in einen Fluss gestürzt.

