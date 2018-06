Moskau (AFP) Der Kreml hat am Mittwoch die Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Vierer-Gipfeltreffen in Minsk bestätigt. Putin werde in die weißrussische Hauptstadt reisen, um dort "an den Verhandlungen im sogenannten Normandie-Format teilzunehmen", hieß es in einer Erklärung in Moskau. An dem Treffen nehmen außer Putin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande sowie der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko teil.

