Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Mittwoch zu dem geplanten Ukraine-Gipfel in die weißrussische Hauptstadt Minsk reisen. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittag in Berlin. An dem Treffen sollen neben Frankreichs Präsident François Hollande auch Russlands Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko teilnehmen.

