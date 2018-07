Rom (AFP) Bis zu 300 afrikanische Flüchtlinge haben ihren Versuch, Europa zu erreichen, offenbar mit dem Leben bezahlt. Vier Tage, nachdem sie am libyschen Strand in mehreren Schlauchbooten aufgebrochen seien, würden rund 300 Menschen vermisst, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Mittwoch mit. Es handele sich um eine "Tragödie von enormem Ausmaß".

