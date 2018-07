Bagdad (AFP) Jordanien hat dem Irak vollständige militärische Unterstützung im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zugesagt. "Der König Jordaniens hat gebeten, dass der irakischen Armee alle Mittel der jordanischen Streitkräfte zur Verfügung gestellt werden", sagte der irakische Verteidigungsminister Chaled al-Obaidi am Mittwoch während einer Pressekonferenz mit dem jordanischen Generalstabschef Meschaal Mohammed al-Saben in Bagdad. Dies habe ihm General al-Saben bei seinem Besuch bestätigt, sagte der Minister.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.