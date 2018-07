New York (AFP) Der wegen einer geschönten Story über seinen Einsatz im Irak-Krieg in die Kritik geratene US-Nachrichtenmoderator Brian Williams ist für ein halbes Jahr suspendiert worden. Der Sender NBC teilte am Dienstag mit, Williams werde für sechs Monate beurlaubt und bekomme in dieser Zeit auch kein Geld. Die Maßnahme gelte "ab sofort", hieß es. Williams selbst wurde demnach vor der Verkündung der Entscheidung des Senders benachrichtigt.

