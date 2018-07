Washington (AFP) Die USA ziehen fast alle ihre Soldaten aus den Ebola-Gebieten in Westafrika ab. Pentagon-Sprecher John Kirby erklärte am Dienstag, bis Ende April würden "fast alle" der noch verbliebenen 1300 Streitkräfte wieder in den USA sein. Zwischenzeitlich waren in der Region 2800 US-Soldaten im Einsatz, um bei der Eindämmung der tödlichen Viruserkrankung zu helfen. Nach Ende April sollen dem Pentagon zufolge noch rund hundert Soldaten in der Region bleiben, um die örtlichen Regierungen zu unterstützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.