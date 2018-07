New York (AFP) Ein wegen der Tötung eines Schwarzen in New York angeklagter weißer Polizist hat am Mittwoch vor Gericht auf nicht schuldig plädiert. Wie zudem offiziell mitgeteilt wurde, werden dem jungen Beamten Peter Liang sechs Anklagepunkte zur Last gelegt, darunter fahrlässige Tötung. Bereits am Dienstag hatten US-Medien über die Anklage durch eine Geschworenen-Jury berichtet, ohne jedoch Details zu nennen.

