Beaver Creek (SID) - Felix Neureuther zählt bei der alpinen Ski-WM in Vail und Beaver Creek zu den Medaillen-Kandidaten in den Slalom-Disziplinen. Dabei räumt der Wettanbieter bwin dem 30-Jährigen die besten Chancen am Sonntag im Slalom ein, mit einer Quote von 4,00 liegt wo der Vize-Weltmeister von 2013 unmittelbar hinter seinem Dauer-Konkurrenten Marcel Hirscher (3,50) aus Österreich.

Im Riesenslalom am Freitag gehört Neureuther mit einer Quote von 15,00 nur zum erweiterten Favoritenkreis. Top-Favorit ist erneut Hirscher (2,10), danach folgen der Amerikaner Ted Ligety (2,75) und der Franzose Alexis Pinturault (10,00).