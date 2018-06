Kairo (AFP) Der umstrittene Prozess gegen zwei Journalisten des Fernsehsenders Al-Dschasira wird seit Donnerstag neu aufgerollt. Am ersten Verhandlungstag ordnete das Gericht in Kairo die Freilassung des kanadischen Reporters Mohamed Fahmy und seines ägyptischen Kollegen Baher Mohammed an. Auf Fahmys Freilassung wurde eine Kaution in Höhe von 250.000 ägyptische Pfund (29.000 Euro) festgesetzt, Mohammed kam ohne Bedingungen frei. Die Verhandlung wurde auf den 23. Februar vertagt.

