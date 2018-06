Frankfurt/Main (dpa) - Dank Fortschritten in der Ukraine-Krise hat der Dax einen Rekord-Schlusskurs erreicht. Der deutsche Leitindex zog am Ende um 1,56 Prozent auf 10 919,65 Punkte an. Der Eurokurs legte zu und notierte zuletzt bei 1,1416 US-Dollar.

