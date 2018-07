New York (dpa) - Die US-Börsen haben sich wieder ihren Höchstständen genähert. Der Dow Jones Industrial schloss mit plus 0,62 Prozent auf 17 972 Punkten knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Der Eurokurs stieg zum Handelsschluss an der Wall Street auf 1,1404 Dollar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.