Berlin (AFP) Im Konkurrenzkampf mit den Fernbussen verschenkt die Deutsche Bahn ab Freitag insgesamt 1200 Zugtickets für die Regio-Verbindung Berlin-Hamburg und zurück. Mit der Gratisaktion soll das IRE-Zugangebot auf dieser Strecke bekannter gemacht werden, teilte die Bahn am Donnerstag in Berlin mit. Die Kunden können sich ab Freitag bis Sonntag im Internet unter bahn.de/berlin-hamburg für bestimmte Zugverbindungen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag anmelden. Das Angebot gilt demnach ausschließlich für die nächsten drei Wochen. Pro Person werden maximal zwei Gratistickets verschenkt.

