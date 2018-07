Brüssel (AFP) Wegen der Ukraine-Verhandlungen in der weißrussischen Hauptstadt Minsk verzögert sich der Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs werde nun zwei Stunden später als geplant um 15.00 Uhr beginnen, teilte der EU-Ratsvorsitz am Donnerstagvormittag mit. Grund ist der nächtliche Verhandlungsmarathon in Minsk, an dem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef François Hollande teilgenommen hatten. Erst am Vormittag konnten sich die Ukraine und die prorussischen Rebellen auf einen Fahrplan für Frieden in der Ostukraine einigen.

