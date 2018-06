Berlin (AFP) Ab April dürfen nachts mit großer Verspätung eintreffende Flugzeuge nicht mehr in Berlin landen. Grund ist eine Sanierung der nördlichen Start- und Landebahn am Flughafen Schönefeld, der derzeit einzigen in Berlin ohne Nachtflugverbot, wie eine Sprecherin der Flughafengesellschaft am Donnerstag mitteilte. Voraussichtlich zwischen dem 2. April und dem 24. Oktober werden verspätete Maschinen dann nach Hannover, Rostock oder Leipzig umgeleitet.

