Minsk (AFP) Beim Ukraine-Gipfel in Minsk haben sich die Verhandlungspartner auf einen Fahrplan für einen Frieden in der Ostukraine verständigt. Die Kontaktgruppe aus Vertretern Moskaus, Kiews und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) unterzeichnete ein Abkommen mit den prorussischen Separatisten, erklärten Russlands Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Kollege Petro Poroschenko am Donnerstagmorgen nach 16-stündigen Verhandlungen in der weißrussischen Hauptstadt. Demnach soll ab dem 15. Februar eine Waffenruhe gelten, zudem sollen schwere Waffen aus der Region abgezogen werden.

