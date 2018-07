Stendal (AFP) Nach dem Tod eines 18 Monate alten Mädchens in Sachsen-Anhalt sitzt die 20-jährige Stiefmutter in Untersuchungshaft. Gegen die Lebensgefährtin des Kindsvaters bestehe ein dringender Tatverdacht der Körperverletzung mit Todesfolge, wie die Staatsanwaltschaft Stendal am Donnerstag mitteilte. Das Kleinkind war Anfang voriger Woche mit schweren inneren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wenige Tage darauf starb es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.