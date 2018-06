Hamburg (AFP) Der griechische Finanzminister Giannis Varoufakis hat laut seinem ehemaligen Ökonomieprofessor Roy Bailey "überhaupt nicht gut in Prüfungen abgeschnitten". Varoufakis sei aber schon damals "ein unabhängiger Kopf" und seine Doktorarbeit hervorragend gewesen, sagte Bailey der jüngsten Ausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit". Der heute 53-jährige Varoufakis machte seinen Bachelor und seinen Doktor in den 80er Jahren an der University of Essex.

