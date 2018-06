Minsk (AFP) Beim Ukraine-Gipfel in Minsk haben sich die Verhandlungspartner nach Angaben des russischen Staatschefs Wladimir Putin auf grundlegende Punkte geeinigt. "Wir haben uns auf wesentliche Punkte geeinigt", sagte Putin am Donnerstagmorgen nach einem Verhandlungsmarathon in der weißrussischen Hauptstadt. Demnach soll unter anderem ab dem 15. Februar eine Waffenruhe beginnen, zudem sollen schwere Waffen abgezogen werden.

