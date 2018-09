Berlin (AFP) Unter großem Medienrummel hat auf der Berlinale der Erotik-Film "Fifty Shades of Grey" Weltpremiere gefeiert. Unter "Jamie, Jamie, Jamie!"-Rufen gaben sich Hauptdarsteller Jamie Dornan und Dakota Johnson am Mittwochabend am Roten Teppich vor dem Berliner Zoo-Palast die Ehre. In dem Streifen geht es um eine Studentin, die eine sadomasochistische Beziehung zu einem jungen Milliardär eingeht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.