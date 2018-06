Berlin (AFP) Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) will ungeachtet des Widerstandes in der Union an ihrem Konzept einer reduzierten Arbeitszeit für Eltern festhalten. "Ich werbe dafür, dass wir zu neuen Arbeitszeitmodellen für Familien in der Rushhour des Lebens kommen", sagte Schwesig der "Welt" vom Donnerstag. Es gehe darum, die Familienarbeitszeit anders zu verteilen. Viele Väter würden derzeit gerne weniger arbeiten, viele Mütter hingegen mehr. "Wenn sich die Arbeitszeiten bei 30, 32 oder 35 Stunden annähern, dann hätten beide Partner Zeit für die Arbeit, aber auch für die Familie", sagte Schwesig.

