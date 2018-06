Berlin (AFP) Das Trinkwasser in Deutschland kann nach Ansicht des Umweltbundesamtes (UBA) bedenkenlos getrunken werden. Die Behörde vergab in einem am Donnerstag veröffentlichten Prüfbericht für das Wasser erneut die Note "sehr gut". Grenzwerte werden demnach nur in absoluten Einzelfällen überschritten. "Das Trinkwasser in Deutschland kann man ohne Bedenken trinken", erklärte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger.

