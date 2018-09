Minsk (AFP) Die Gespräche beim Ukraine-Krisengipfel in Minsk haben sich in der Nacht zum Donnerstag kompliziert gestaltet. Wie aus ukrainischen Diplomatenkreisen verlautete, wurden bei den stundenlangen Verhandlungen zwar "Fortschritte" erzielt. Die Gespräche seien aber "sehr schwierig" und dauerten an. An dem Treffen in Minsk nahmen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie die Präsidenten der Ukraine, Russlands und Frankreichs, Petro Poroschenko, Wladimir Putin und François Hollande teil.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.