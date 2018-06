Karlsruhe (AFP) Der Werbeslogan "So wichtig wie das tägliche Glas Milch" für den Kinder-Früchtequark "Monsterbacke" ist nicht irreführend. Schon wegen des Früchteanteils in der "Monsterbacke" sei es für die Verbraucher offenkundig, dass sich der Vergleich nicht auf den Zuckergehalt beziehen kann, wie am Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschied. Offen blieb, ob Ehrmann den Slogan aber hätte näher erläutern müssen. (Az: I ZR 36/11)

